Silivri'de düzenlenen operasyonda Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait para, yüzük ve çeşitli objelerden oluşan 778 parça tarihi eser ele geçirildi.

Silivri'de düzenlenen operasyonda Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait para, yüzük ve çeşitli objelerden oluşan 778 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve İstanbul Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Silivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bir otomobilde yapılan aramada Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait para, yüzük ve çeşitli objelerden oluşan 778 parça tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili A.K. ve S.Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.