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79 Yaşındaki Adam Tartıştığı Yeğenini Öldürdü

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79 Yaşındaki Adam Tartıştığı Yeğenini Öldürdü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 79 yaşındaki adam tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 79 yaşındaki adam tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Akyazı ilçesi Akbalık Mahallesinde amca Ö.K. (79), ile yeğeni İdris Kar (38) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce amca, silahla yeğenini vurarak ağır yaraladı. Yakınları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan İdris Kar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.

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