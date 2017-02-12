7’den 70’e Sağlıklı Yaşam İçin Yürüdüler

İncirliova Belediyesi "7'den 70'e Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyoruz" sloganıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

İncirliova Belediyesi "7'den 70'e Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyoruz" sloganıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin de katıldığı yürüyüş sabah 10:30'da Belediye Hamam Kompleksi önünde başlayarak Hürriyet, İkizdere, Karabağ ve Dereağzı Mahallesi güzergahında sürdürülerek Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda son buldu.

Amaçlarının stresten uzak, temiz hava almak, sağlığı korumak, doğayla iç içe olup İncirliova'yı yürüyerek keşfetmek olduğunu ifade eden Başkan Kale, "Geçtiğimiz Aralık ayında ilkini şehitlerimiz için düzenlediğimiz doğa yürüyüşlerimizin ikincisini de bugün gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki aylarda bu yürüyüşlerimizi daha sıklaştırarak vatandaşlarımızı şehir gürültüsünden uzak doğayla iç içe olmalarını sağlayacağız. Yürüyüşlerimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.