7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK

Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Kırmızı-Beyazlı taraftarların başlattığı Diriliş Hareketi'ne 7’den 70’e destek yağıyor. Kamu kurumları, öğrenciler ve belediyeler farklı organizasyonlar düzenleyerek, destek veriyor

SEVGİLİLER BULUŞACAK

Kırmızı-Beyazlı 7’den 70’e tüm Samsunlu, Samsunspor’a destek için seferber oldu. Kamu kurumları, belediyeler ve minik öğrenciler farklı organizasyonlar düzenleyerek, Samsunspor’a destek oluyor. Atakum Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” projesi kapsamında 155 bin Samsunspor forması satılarak, kulübe 8 milyon 500 bin TL gelir sağlamayı hedefliyor. Bu organizasyonda en büyük görev Samsun halkına düşüyor.

TOPLANTIYA FORMALARLA GİRDİLER

Projenin hedefini bulması için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde tüm sevgililerin İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda buluşması gerekiyor. Sevgililer Günü'nde her yer Kırmızı-Beyazlı renklere bürünecek. 7’den 70’e herkesin en büyük sevgilisi Samsunspor olacak. Bu büyük projenin yanı sıra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Akademisyenlerle yaptığı toplantıyı Samsunspor formaları ile gerçekleştirdi.

KAVAK OTOBÜS TAHSİS ETTİ

Kavak Belediyesi, yarın oynanacak Sivasspor maçı için taraftarların talebi üzerine otobüs tahsis ederken, Samsunspor ve taraftarlara desteğini sürdürüyor. En önemlisi olan ise minik Samsunsporlular. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı ve büyük başarıyla yürüttüğü Samsun Maarif Hareketi Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur” etkinliklerinin 5'incisinde ise Ticaret ve Sanayi Ortaokulu'nun öğrencileri Samsunspor formalarını giydi. Atkılarını takan öğrenciler, 'Bu Şehrin Çocukları Samsunsporludur' adlı mini koreografiye imza atarak, destek verdi.