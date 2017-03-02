7’nci Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı Ve Lojistik Fuarı Kapılarını Açtı

Dünyanın önde gelen fuarları arasında gösterilen 7'nci Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail 2017, İstanbul...

Dünyanın önde gelen fuarları arasında gösterilen 7'nci Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail 2017, İstanbul Fuar Merkezinde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Dünyanın en büyük demiryolu fuarlarından biri olarak gösterilen 7'nci Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı- Eurasia Rail 2017, törenle ziyaretçilerine kapılarını açtı. İstanbul Fuar Merkezindeki fuarın açılış törenine, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü İsa Apaydın ile yerli ve yabancı çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme ile Ekonomi Bakanlığı, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, KOSGEB ve UIC tarafından desteklenen fuarın açılışı protokol konuşmalarıyla başladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bakan Yardımcısı Coşkunyürek, Türkiye'nin raylı sistemlere yaptığı yatırımlara dikkat çekerken 2023 hedeflere ulaşma yolunda ulaştırma çalışmalarına yapılan yatırımların önemini belirtti. Ardından birçok sistemin meraklılarına tanıtıldığı fuarın açılış kurdelesi kesildi.

"Ulaştırma yatırımları bugün rakamsal itibariyle 304 milyar Türk Lirasına ulaşmıştır"

Türkiye'de demir yoluna yapılan yatırımlarla çok başarılı sistemler oluşturulduğunun altını çizen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, "Hükümetlerimizin son 14 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ulaştırma yatırımları bugün rakamsal itibariyle 304 milyar Türk Lirasına ulaşmıştır. Son 14 yıl içerisinde demir yolu sektörümüze yapılan yatırım miktarı 60 milyar Türk Lirasıdır. Yeni nesil milli elektrikli dizel tren setimiz ve ayrıca yeni nesil milli yük vagon çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam etmektedir. Türkiye koşar adımlarla 2023 yılına yaklaşırken demir yolu sektörünün gelişmesi, 2023 yılında hedeflediğimiz 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmamızda büyük bir katkı sağlayacaktır" dedi.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki uluslararası üretici ve tedarikçilerin ürün, hizmet ve teknolojilerini tanıtmasını sağlayan fuar 4 Mart tarihine kadar İstanbul Fuar Merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Sektörün profesyonellerinin ziyaretçilerle buluşmasını sağlayan fuar raylı sistemler hakkındaki yeniliklerin yakından takip edilmesine de imkan sağlıyor. Fuardaki stantlarında tramvay, metro gibi sistemlerin maketleri üzerinden katılımcılara bilgi veren yetkililer raylı sistemler hakkında birçok ürünü de stantlarında ziyaretçilere sunuyor.