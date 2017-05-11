7’nci Uluslararası Şiir Buluşması Başladı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması başladı.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması başladı.

Şair Tuğrul Tanyol'un onur konuğu olduğu ve 10 ülkeden 35 şairin katıldığı şiir buluşmasında Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Çin, Fas, Hindistan, Irak, Kıbrıs, Mali, Venezuela ve Yunanistan'dan şairler yer aldı. Genel direktörlüğünü Şair Haydar Ergülen'in yaptığı etkinlik, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Tören öncesinde onur konuğu Tanyol, okurları için kitaplarını imzaladı.

"Şiir yazmazsak Türkçe yok olabilir"

Törenin açılışında konuşan Şair Tuğrul Tanyol, bu ve benzer festivallerin ülkede artması temennisinde bulundu. Türkçe'nin daha da güzelleşmesinde şiirin önemine dikkat çeken Tanyol, "Gerçekten de belki de bir klasik eğitimin önemi burada ortaya çıkıyor. Aşkımızı söyleyeceksek sevdiğimiz kıza, bunu Baki'nin sözleriyle söyleyemeyiz. Bunu Cemal Süreya'nın sözleriyle, Atilla İlhan'ın sözleriyle söyleriz. Umarım benim sözlerimle de söylüyorlardır. Gerçekten modern eğitimde şiire verilmesi gereken önem budur. Eğer biz şiir yazmazsak Türkçe yok olabilir. Bu festivallerin ve benzer festivallerin çoğalması Türkiye'de bende şiiri daha ciddiye alınmasına karşı en azından siyasiler açısından. Pek sermayenin dikkatini çekmiyor ama Türkçe olmasaydı ticaretlerini hangi dille yapacaklarını düşünmüyorlar. Umarım onlar da müziğe, sinemaya, jazza verdikleri önemi şiire de vermeye başlarlar. Çünkü şiir düşüncelerimizin ve duygularımızın oluşmasını sağlayan bir sanat türüdür ve bütün sanat türleri gibi bizim de kendi işimizde yücelmemizi sağlar. Bu yüzden bizi koruyun" dedi.

"Sanatın özgürlük talep eden bir tutumu da var"

Buluşmayla ilgili düşüncelerini dile getiren Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ise, "Tabii sanatın çok özgürleştirici olduğu kadar, özgürlük talep eden bir tutumu da var. Bu da yetmiyor. Özgürlüğü aynı zamanda ulaştırıyor ve bu yüzden eğer bir diktatöre tescil edecekseniz, özgürleştirici ve bunu ulaştıran her şeyi ortadan kaldırmak zorundasınız. Bu yüzden sanat, edebiyat, şiir ve diğer tüm özgürleştirici ve ulaştırıcı dallar yok edilmeye çalışılıyor. Buna karşı tabii bizim de önlemimiz, silahlarımız var ve bunların üzerlerine gitmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından konuk ülke şairleri şiirlerini okudu.