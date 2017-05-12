8 Çocuk Babasının Organları 3 Kişiye Umut Oldu

Elazığ'da beyin ölümü gerçekleşen 68 yaşındaki Aydın Çelik'in ailesi organlarını bağışlayarak 3 kişiye umut oldu.

Elazığ'da beyin ölümü gerçekleşen 68 yaşındaki Aydın Çelik'in ailesi organlarını bağışlayarak 3 kişiye umut oldu. Çelik'in organları çocuklarının gözyaşları arasında Malatya ve Diyarbarkır'a gönderildi.

Elazığ'da 20 gün önce beyin kanaması geçiren ve Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına olan 68 yaşındaki 8 çocuk babası Aydın Çelik'in dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Çelik'in organları ailesinin isteği üzerine bağışlandı. Üniversite hastanesinde uzman ekip tarafından yapılan operasyonda Çelik'in 2 böbreği ve karaciğeri 3 hastaya nakledilmek üzere alındı. Alınan organlardan 2 böbrek Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Karaciğeri ise Malatya İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine nakledildi. Nakil sırasında hastane önünde bekleyen Çelik'in çocukları organlar gönderirken gözyaşlarına hakim olamadı.

"İnsanların bu konuda duyarlı olması gerekiyor"

Babasının beyin ölümü gerçekleştiği için kardeşler olarak kendi aralarında karar aldıklarını belirten Muhammed Çelik, organlarını bağışlayarak başkalarına hayat vermek istediklerini söyledi.

Toplumun bu konuda biraz duyarsız olduğunu vurgulayan Çelik, "Televizyonda izlediğim haberde küçük çocukların organlarını çalıyorlar. Bunlara taviz vermemek ve toplumuzun daha duyarlı olması için bağışladık. Hocalarımızın bu konuda insanlarımıza bilgiler vermesi gerekiyor. Bir hayat kurtarmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu hocalarımızdan duyduk ve bizde babamızın organlarını bağışladık. İnşallah başka hayatlara bir vesile olur. Onların duaları bize ve babamıza olsun" dedi.

"Babama sorsalardı organlarını bağışlardı"

Faydalı olan organlar için imza verdiklerini ifade eden Çelik, "Kime ne ihtiyaç varsa verilsin. Babam cömert ve iyiliği seven bir insandı. Ben babama sorsaydım kesinlikle evet diyecekti. Sağlığında sorma imkanımız olmadı. Ben ve kardeşim kendi organlarımızı da bağışladık. Ailem de herkesin bu şekilde davranmasını istiyorum. Akrabalarımız arasında buna karşı çıkanlar oldu. İlla vermeyeceksiniz, olmaz, beyin ölümü gerçekleşmiş ama daha ölmemiş diyen oldu. Bu konuda vatandaşlarımızın aydınlanması lazım" diye konuştu.