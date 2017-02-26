8 İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da 8 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da 8 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, son 2 ay içinde Canik ilçesinde 2, İlkadım ilçesinde ise 6 olmak üzere toplam 8 ayrı iş yerinin geceleyin kilitlerini keserek, telefon, sigara, para, televizyon ve elektronik malzeme çaldıkları iddia edilen M.B.(52) ve G.A.'yı (29) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B. ve G.A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildiler.