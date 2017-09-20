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8 Yaşındaki Kız Kazada Öldü

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8 Yaşındaki Kız Kazada Öldü
Denizli'nin Buldan ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Bulda ilçesinin çıkışındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan 35 DPJ 07 plakalı kamyon, Sarayköy istikametine giden Meryem Avcı yönetimindeki 20 RC 203 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Meryem Avcı yaralanırken, yanındaki 8 yaşındaki Ece Naz Avcı ise ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük kız, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Ece Naz Avcı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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