80 Binde Devri Alem Parkı 10 Gün Ücretsiz

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nın Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında...

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nın Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında 10 gün ücretsiz gezilebileceğini söyledi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru yaptığı açıklamada, Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat Yıldönümü Etkinlikleri nedeniyle yerli ve yabancı turistin Konya'ya geldiğini hatırlatarak, "Şehrimizde Şeb-i Arus etkinlikleri devam ediyor ve biz de Meram Belediyesi olarak yurt dışından ve yurt içinden gelen misafirler ile şehrimizdeki vatandaşlarımıza 7-17 Aralık tarihleri arasında 80 Binde Devr-i Alem Parkını ücretsiz gezme imkanı sunduk. Evrensel bir değer olan Hz. Mevlana'nın sesine kulak veren ve Konyamıza gelen tüm ziyaretçilerin şehrimizde daha uzun süreli konaklayabilmesi için bu tür ziyaret mekanlarının ücretsiz olmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. 10 günlük süreyle 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nı ücretsiz olarak tüm ziyaretçilere açmış bulunuyoruz" dedi.

"Hz. Mevlana'nın çağrısı gönüllerde yer tutmaktadır"

Başkan Toru, Hz. Mevlana'nın vuslatının üzerinden asırlar geçmesine rağmen çağrılarının gönüllerde yer tuttuğunu belirterek, "Çağlar boyunca eskimeyen, bilakis her yıl yenilenen ve yeni ufuklara insanların yelken açmasına, tefekkür dünyasının kapılarını aralamasına vesile olan Hz. Mevlana, asrımızın insanına da önemli mesajlar vermektedir. Hz. Pir'in eserleri sanki yeni yazılmış, yeni söylenmiş gibidir. Hz. Mevlana'yı da ölümsüz kılan budur. Gönüllere sebil ettiği İslam'ın hakikat bilgileri, Konya semalarından nurlarla, dünya insanına ışık olurken, kalplerde yaktığı çerağ, insanların yaşamlarına yön vermektedir. Hz. Pir'in vuslatının üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala çağrısının gönüllerde yer tutması İslam'ın evrensel mesajını sunmuştur" şeklinde konuştu.