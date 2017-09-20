80 Yıllık El Yapımı Taş Havuzda Ayakları İle Ezip Üzüm Şırası Üretiyorlar

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Korubaşı Köyünde binlerce yıllık gelenek devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Korubaşı Köyünde binlerce yıllık gelenek devam ediyor. Köyün kadınları, dedeleri tarafından el ile yontulan taş havuzda binlerce yıl önce yapıldığı gibi ayakları ile ezdikleri üzümlerden pekmez için şıra yapıyor.

Pekmez üretiminin ilk aşaması olan şıra üretimini binlerce yıllık yöntem ile dedelerinden kalan taş havuzda ayakları ile ezerek yapan Korubaşı Köylüleri bu geleneksel yöntemi kullanmaya devam ediyorlar. Kendi bahçelerinden tamamen doğal yollarla üretilen üzümleri toplayan köylüler, daha sonra köy sokaklarında bulunan ve çoğu 80 ile 100 yıllık el oyması taş havuzlarda bu üzümleri ayaklarına giydikleri temiz çizmeler ve galoşlar ile ezerek binlerce yıllık geleneksel yöntem ile pekmez için şıra üretimi yapıyorlar. Adeta sağlık deposu pekmezlerini kendileri için ürettiklerini ifade eden köylülerden Ayşe Ünsal gelini Ünzile Ünsal ile her yıl şıra ve pekmez yaptıklarını ifade etti.

Ayşe Ünsal "Çuvalın ağzını bağlayıp, gelinde temiz ayakları ile poşette geçiriyor. Tekmeleyip sıkıyor. Gördüğünüz gibi şıra leğene akıyor. Daha sonra doldurup kova kova dolduruyoruz. Daha sonra bunları üzüm pekmezi yapıyoruz. Bu taş belki de 80 yıllık. Kayınpederim gençliğinde yapmış bunu. " dedi. Üzümleri ayakları ile ezen Ünzile Ünsal ise "Biraz yorucu. İnsanın ayakları ağrıyor. Üzümün çokluğunu bağlı ama biz bir saatten beri taştayız. İki çuval üzüm sıktık şu ana kadar"dedi.