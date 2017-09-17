81 İlde Narko-metruk Uygulaması Yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilimizde Narko-Sokak ve Narko-İlçe'nin ardından Narko-Metruk uygulaması yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilimizde Narko-Sokak ve Narko-İlçe'nin ardından Narko-Metruk uygulaması yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 16 Eylül Cumartesi günü 14.00'dan başlayarak tüm hedef alanlar kontrolden geçirilene kadar devam edilen Narko-Metruk uygulaması gerçekleştirildi.

Eş zamanlı olarak 81 ilimizde gerçekleştirilen ve 998 ekip, 7 hava aracı, 82 dedektör köpek ile 3.304 personelin katıldığı uygulama neticesinde; 1.554 kişi kontrol edilerek arandığı tespit edilen 135 kişi yakalandı ve 18 kişi gözaltına alındı. 4.108 metruk bina kontrol edildi. 1 adet kurusıkı tabanca, 44,34 gram eroin, 910,89 gram esrar, 23 gram kokain, 88,84 gram sentetik kannabinoid, 48 adet ectacy ele geçirildi.

14 Eylül'de düzenlenen narko-sokak, 15 Eylül'de düzenlenen narko-ilçe ve 16 Eylül'de düzenlenen narko-metruk uygulamalarının neticelerinde toplam; 83.337 kişi kontrol edilerek arandığı tespit edilen 274 kişi yakalandı ve 90 kişi gözaltına alındı. 47 ikamet, 3.423 işyeri, 4.108 metruk bina ve 24.835 araçta arama yapıldı. 426 araca 585.434 tl cezai işlem uygulanırken 77 araç ise trafikten men edildi. 21 adet tabanca, 17 adet av tüfeği, 1 adet Molotof, 478 adet mermi, 30 adet kesici/delici alet, 21 adet kurusıkı tabanca, 867,32 gram eroin, 24.533,47 gram esrar, 114,73 gram kokain, 784,03 gram sentetik kannabinoid, 70 kök kenevir bitkisi, 498 adet ectacy, 397 adet sentetik ecza, 24,05 gram afyon sakızı, 330,19 gram metamfetamin, 4 adet captagon, 12.730 paket kaçak sigara, 1.000 lt kaçak akaryakıt, 122 adet gümrük kaçağı telefon ve 32 şişe kaçak içki ele geçirildi.