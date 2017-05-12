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81 İlden Gaziantep’te Gelen Engellilere Davul-zurnalı Karşılama

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81 İlden Gaziantep’te Gelen Engellilere Davul-zurnalı Karşılama
Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneğinin organizesinde 81 ilden kente gelen engelliler, kesilen kurban ve davul-zurna ile karşılandı.

Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneğinin organizesinde 81 ilden kente gelen engelliler, kesilen kurban ve davul-zurna ile karşılandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı" sloganı ile başlattığı kampanyaya destek için Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği tarafından 81 ilden 210 engelli Gaziantep'e getiriliyor. Toplam 130 kişilik ilk kafile bugün Gaziantep'e ulaştı. Konaklayacakları otel önünde davullu zurna ile karşılanan engelliler için iki kurban kesildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Daire Başkanı Yusuf Çelebi, "Engelsiz kent engelsiz Gaziantep, engelsiz kent engelsiz turizm. Antep'e gelme zamanı diyoruz" dedi.

Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Oğul ise, "Biz burada engelli kardeşlerimizi üç gün misafir edeceğiz. Hayvanat bahçesi, Zeugma Müzesi ve biyolojik göleti gezdireceğiz. Sıra geceleri ve Gaziantep meşk geceleri yapacağız ve yemek kültürümüzü tanıtacağız. Neden böyle bir proje yaptık. Çünkü Gaziantep'te bomba yok, terör yok. Gaziantep güvenli. Gelmemeniz için hiçbir sebep yok. Engelli kardeşlerimiz bile geliyorsa sağlıklı bireyler neden gelmesin. Buraya gelsinler gezsinler" diye konuştu.

Konya'dan Gaziantep'e gelen engelli vatandaşlardan Ümmü Gülsüm Balcı, karşılamaya çok şaşırdığını belirterek, "Gaziantep'te bulunmak gerçekten bizi çok mutlu etti" dedi.

13'üncü kez Gaziantep'e gelen Hacer Kurşuncu ise, "Gaziantep gerçekten süper bir yer" şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar'dan gelen Hakkı Aykan da, "Tarihi yerleri çok merak ediyordum. Özellikle Güneydoğu Bölgesi'ni görmek istiyordum. Böyle bir projede, 81 ilin buluşmasında burada olmaktan çok memnunum" ifadelerini kullandı.

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