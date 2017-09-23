81 Yaşındaki Marangoz Ustası 69 Yıldır Hiç Durmadan Çalışıyor

Mersin'de 1948 yılında henüz 12 yaşındayken çırak olarak başladığı marangozluk mesleğini hiç ara vermeden 69 yıldır sürdüren ve bu yıl ustalığıyla...

Mersin'de 1948 yılında henüz 12 yaşındayken çırak olarak başladığı marangozluk mesleğini hiç ara vermeden 69 yıldır sürdüren ve bu yıl ustalığıyla "Yılın İl Ahisi" seçilen 81 yaşındaki Selim Yonuk, hala her gün iş yerine gelerek tezgah başında çalışmaya devam ediyor. "Ömrüm elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğim" diyen Selim Amca, çalışma azmiyle gençlere taş çıkartıyor.

1936 yılında Mersin'de doğan Selim Yonuk, uzun yıllardır devam ettiği marangozluk mesleğinde, hem yetiştirdiği kalfa ve ustalar hem çalışma azmi hem iş disiplini ile herkese örnek oluyor. 81 yaşında olmasına karşın, hala her gün marangoz atölyesine gelerek sabah saat 07.00'den akşam saat 19.00'a kadar tezgahlarda mobilya üretiyor. Bugüne kadar 100'e yakın kalfa ve usta yetiştiren Selim Amca, Mersin Sanayi Sitesi'ndeki iş yerini İHA'ya açtı.

"12 yaşında çırak olarak marangozluğa başladım"

Tezgah başına geçerek ustalığını sergileyen Yonuk, bu kadar uzun süre çalışmasının sırlarını anlattı. İlkokulu bitirdikten sonra sanat okuluna devam eden Yonuk, ikinci yılında mesleğini belirlemek için okulda çektiği kurada demircilik çıkınca, annesinin bu mesleği istememesi, okul yönetiminin de bölümünü değiştirmemesi üzerine, babasının kendi mesleği olan marangozluğu öğrenmesi için okuldan alarak bir iş yerine çırak olarak yerleştirdiğini belirtti. Yonuk, "Sene 1948'di. Haftada 25 kuruş ücretle burada çırak olarak çalışmaya başladım. 3 yıl da başka bir ustanın yanında çalıştıktan sonra 1953 yılında bir tüccarın mobilyalarını söküp İstanbul'a götürdük. Arkadaşlarımın hemen iş bulmasıyla Mersin'e dönmedim ve yine marangoz olarak İstanbul'da çalışmaya başladım. 17 yaşındaydım ve o dönemde zehir gibi bir kalfayım. Öyle bir meslek seçtim ki kendime, herkesin yapamayacağı işi ben yapıyordum. Oradaki ustamın yanında askerlik dahil 5 sene kaldım. 120 lira haftalık alıyordum 1953'te, iyi paraydı" dedi.

"1960 yılında kendi dükkanımı açtım. Çıraklıkla beraber 69 yıldır sürekli çalışıyorum"

Şans eseri askerliğini de İstanbul'da yaptığını, 1958 yılında terhis olduktan sonra ailesini görmek için Mersin'e geldiğini anlatan Yonuk, daha önce birlikte çalıştığı bir ustasının "Yaklaşık 10 tane yatak odası takımı yapılacak. Gel bunları bitir ondan sonra İstanbul'a dön" demesi üzerine işe başladığını ve 17 ay yanında kaldığını söyledi. Bir daha İstanbul'a dönmediğini ifade eden Yonuk, "Daha sonra kendime bir dükkan buldum, 1 Ocak 1960'ta maliyeye kaydımı yaptırdım. O zamandan beri de kendi iş yerimde usta olarak çalışıyorum. 1948 yılında çırak olarak başladığım mesleğimde tam 69 yıldır hiç ara vermeden çalıştım ve halen çalışıyorum. Ben 69 yıldır bu meslekte her gün sabah saat 07.00'de işe başlarım, akşam saat 19.00'da evime giderim. Yetiştirdiğim çırak, kalfa, usta 70, 80, 100 mü oldu, hatırlamıyorum. Çıraklara, ustamın bana öğrettiklerini öğrettim. Halen de Allah ömür verdikçe sabah 7-akşam 7 çalışmaya devam" diye konuştu.

"Sanayi Sitesi'nin Selim Babasıyım"

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) tarafından bu yılki Ahilik Kültürü Haftası kapsamında "Yılın İl Ahisi" seçilen ve kutlamalarda plaketini Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın elinden alan Selim Yonuk, bundan büyük gurur duyduğunu vurgulayarak, teşekkür etti.

Mersin Sanayi Sitesi'nde halen işine devam ettiği atölyesini 1979 yılında açtığını kaydeden Yonuk, sanayi sitesi içinde açılan Çıraklık Okulu'ndaki öğrencilere de öğretmenlik yaptığını anlattı. Selim Amca, "O dönemde henüz öğretmen atanmamıştı. Biz bilgilerimizi onlara aktardık. Hepsine yardımcı oldum, hepsi de bana teşekkür etti. Halen gelip ellerimi öpüyorlar. Yetiştirdiğim ustalarıma, kalfalarıma öncülük yaptım, çoğunu evlendirdim. Hala yanıma gelirler, bana tatlı getirirler, çocukları bana "dede" der. Çok şükür, hiçbiri meslekten ayrılmadı halen devam ediyorlar. Sanayide bana "Sanayinin Babası" diyorlar. Herkes bana "baba" diyor. Ben de babalığı yapıyorum onlara, yardımcı oluyorum. Kimisi gelir burada makinede çalışır, para almam. Çünkü herkeste aynı makineler yok" ifadelerini kullandı.

Mobilyaları çok sağlam yaptığını ve müşterilerinin yıllarca kullandığını da dile getiren Selim Amca, bazı müşterilerinin bundan şikayetçi olduklarını, "Selim Usta, Allah aşkına sağlam yapma. Yıllarca kullanıyoruz, atmaya kıyamıyoruz. Çürük yap üç sene içinde değiştireyim ki, göz zevkim değişsin" dediklerini aktardı. Yonuk, "Bundan 50 sene önce iş yaptığım müşterilerim, hala bana gelip, "aldığın para helali hoş olsun, sanki şimdi yapmışsın" diyorlar. Halen daha yaşayan müşterilerim var. Hiçbir müşterimi kandırmadım, hiçbir müşterime söz verip de tutmadığım olmadı" diyerek, marangozluk yapan çırak ve kalfalara, işlerini iyi yapmalarını, dürüstlükten ayrılmamalarını, verdikleri sözleri tutmalarını öğütledi.