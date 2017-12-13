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84 Yaşında İlk Kez Doğum Günü Kutladı

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84 Yaşında İlk Kez Doğum Günü Kutladı
Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki Müfide Tuvas, ilk kez kutladığı doğum günü kutladı.

Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki Müfide Tuvas, ilk kez kutladığı doğum günü kutladı. Evde Yaşam Destek Birimi personeli tarafından düzenlenen sürpriz doğum gününde Tavas, duygusal anlar yaşadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı Yaşlılar Şube Müdürlüğü Evde Yaşama Destek Birimi personeli tarafından Şehreküstü Mahallesinde yalnız yaşan 84 yaşındaki Müfide Tuvas'ı ziyaret ederek, doğum gününü kutladı. Tavas'ın kişisel ve evdeki genel bakım hizmetlerini yapan personel hazırladığı doğum günü pastası ile 84 yaşındaki kadının doğum gününü kutladı. İlk kez doğum günü pastası kesen Tavas, ilk kez doğum günü kutlamanın sevincini ve yakınlarından ayrı olmanın hüznünü bir arada yaşadı. Hayatı boyunca ilk kez doğum günü kutlandığını söyleyen Müfide Tuvaş, berem personelin kendisini yalnız bırakmadığını ifade etti. Göz yaşlarını tutamayan Müfide Tavas, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, "Bize bu mutluluğu dünya gözüyle yaşatan başkanımızdan Allah razı olsun. Bizim gönlümüzü hoş tutuyor, Allah da onun gönlünü hoş etsin" dedi.

84 yaşına basan Tavas'ın büyük bir heyecanla pastayı kestiğini belirten birim personeli ise, Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarının yanı sıra insan hayatına dokunmaya devam edeceklerini kaydetti.

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