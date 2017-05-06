85 Yaşındaki Nepalli Dağcı, Everest Dağı’nda Öldü

85 yaşındaki Nepalli dağcı Min Bahadur Sherchan, Everest Dağı'nın ana kampında hayatını kaybetti.

85 yaşındaki Nepalli dağcı Min Bahadur Sherchan, Everest Dağı'nın ana kampında hayatını kaybetti.

Nepalli yetkililer, 85 yaşındaki dağcı Min Bahadur Sherchan'ın, Everest Dağı'nın ana kampında hayatını kaybettiğini bildirdi. Doktorlar, Sherchan'ın kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiğini belirtti. Eski bir İngiliz Gurkha askeri olan Sherchan, 2013'te 80 yaşındaki Everest'i tırmanan Japon Yuichiro Miura'nın rekorunu kırarak, Everest'e tırmanan en yaşlı insan olma unvanına sahipti olmuştu.