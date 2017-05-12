86 Engelli Vatandaş Bir Günlüğüne Asker Oldu

Başkent'te, Engelliler Haftası nedeniyle 86 engelli vatandaş bir günlük askerlik yaptı.

Başkent'te, Engelliler Haftası nedeniyle 86 engelli vatandaş bir günlük askerlik yaptı. Bir gün boyunca temel askerlik eğitimi alan 86 engelli, gerçekleştirilen eğitimlerin ardından yemin etti ve tezkere aldı.

Mamak MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen programda, engelli vatandaşlar davul ve zurna ile karşılandı. Engelli gençler doyasıya eğlendi. Daha sonra askeri üniformalarını giyen engelli askerler, temel askerlik eğitimi aldı. Törene katılan EDOK Komutanı Tahir Bekiroğlu tören kıtasını selamladı.

Temel askerlik eğitimini tamamlayan 86 engelli asker yemin etti. Birliğe ilk katılan asker Mertcan Demirel yaş kütüğüne plaket çaktı ve ailesine katılış belgesi verildi. Yemin eden askerler adına 6. Özel Eğitim Grubu erlerinden Tolgahan Tanay bir konuşma yaptı.

Tanay'ın konuşmasının ardından tören geçişi yapıldı. Geçiş töreninin ardından yemin etme töreni sona erdi. Askerlik görevini yerine getiren en yaşlı engelli asker 58 yaşındaki Satılmış Şahin oldu. Kalecik'ten gelen Şahin'in küçük yaşta menenjit hastalığı geçirdiği ve askerlik görevini yapmayı çok istediği öğrenildi. Ardından askerler aileleriyle birlikte öğle yemeği yedi.