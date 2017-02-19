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9 Ay Sonra Polise Yakalanan Soyguncu, “Ağabey Beni Unutmadınız Mı” Dedi

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9 Ay Sonra Polise Yakalanan Soyguncu, “Ağabey Beni Unutmadınız Mı” Dedi
Beyoğlu Hasköy'de geçtiğimiz yıl bir banka şubesini silahla soymaya teşebbüs eden ve güvenlik görevlisinin kendisine silah doğrultması sonucu bir vatandaşı...

Beyoğlu Hasköy'de geçtiğimiz yıl bir banka şubesini silahla soymaya teşebbüs eden ve güvenlik görevlisinin kendisine silah doğrultması sonucu bir vatandaşı rehin alarak ara sokaktan kaçan zanlı, 9 ay sonra Gasp Büro Amirliği dedektifleri tarafından bir iş yerinde yakalandı. Karşısında polisleri gören zanlının ilk sözleri "Ağabey beni unutmadınız mı" oldu.

Olay, geçtiğimiz sene 20 Mayıs Cuma günü Beyoğlu Piripaşa Mahallesi Hasköy Caddesi üzerindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankalardan yüklü miktarda kredi çekmesinin ardından borcunu ödeyemeyen Fuat E. (43), borcunu ödeyebilmek için soygun planı yaptı. Akrabalarının Hasköy çevresinde ikamet etmesi nedeniyle bölgeye sık sık gelen zanlı, soygun için cadde üzerindeki banka şubesini seçti. Bankayı soymak için önce keşif yapan zanlı ardından plan yaparak, inşaat malzemeleri satan bir işyerinden tulum, eldiven ve maske aldı. Hazırlıklarını tamamlayan zanlı ardından gündüz saatlerinde elinde yüzü maskeli bir şekilde silahla banka şubesine girerek soygun yapmak istedi. Ancak zanlıyı fark eden bankanın güvenlik görevlisi zanlıya silah doğrulttu. Görevlinin kendisine silah doğrultması üzerine korkan zanlı, bankanın önündeki bir şahsı rehin alarak ara sokağa çekti. Kısa bir süre sonra zanlı görevlinin peşinden gelmediğini görünce koşarak olay yerinden uzaklaştı. Ara sokakta üzerini değiştiren zanlı kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

9 ay sonra polise yakalandı, "Ağabey siz beni unutmadınız mı" dedi

Zanlının kayıplara karışmasının ardından konuyu devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şahsın kimliğini tespit eden polis, onun yerini bulabilmek için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmaların ardından dedektifler, Fuat E.'nin Kadıköy'de bir iş yerinde olduğunu belirledi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından dedektifler, işyerine baskın düzenledi. Yapılan baskın sonucunda şahıs, kendisini yakalayan dedektiflere, "Ağabey siz beni unutmadınız mı" dedi. Gözaltına alınan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. İfadesi alınan zanlı olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve 2 adet "Basit yaralama" suçlarından kaydı olan zanlı, şubedeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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