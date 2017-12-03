9. Eğitim Alay Komutanı Albay Çömer’den Başkan Yağcı’ya Ziyaretler

Bilecik 9. Eğitim Alay Komutanı Albay Hamza Çömer, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

Bilecik 9. Eğitim Alay Komutanı Albay Hamza Çömer, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

Bilecik 9. Eğitim Alay Komutanı Albay Hamza Çömer'e ziyaretleri kapsamında Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Müslüm Akdoğan eşlik etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yağcı, "Bilecik 9. Eğitim Alay Komutanı Albay Hamza Çömer bey ve Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Müslüm Akdoğan Bey nezaket ziyaretinde bulundular. Ordumuz gücümüz, kuvvetimiz, gururumuz, şanımızdır. Hep birlikte ülkemizin, şehrimizin geleceği için çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ziyaretleri sebebiyle teşekkür ediyorum. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Öte yandan bu ziyaretin ardından Başkan Yağcı'yı Özel Eğitim Ortaokulu Müdürü İbrahim Aydoğar makamında ziyaret etti.