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9 Fetö Sanığına 90 Yıl Hapis Cezası

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9 Fetö Sanığına 90 Yıl Hapis Cezası
Afyonkarahisar'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davalarında 9 tutuklu sanığa toplam 90 yıla yakın hapis cezası verildi.

Afyonkarahisar'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davalarında 9 tutuklu sanığa toplam 90 yıla yakın hapis cezası verildi.

Afyonkarahisar'da görülen FETÖ davalarında hakim karşısına çıkan 9 tutuklu sanığa ceza yağdı. Silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ile hakim karşısına çıkan ve son savunmalarını yapan sanıklardan Hakan Yavuz 9 yıl 4 ay 15 gün, Alpaslan Avcı 9 yıl 9 ay, Fuat Kara 9 yıl 9 ay, Mevlüt Türk 6 yıl 10 ay 15 gün, Muhammet Bekir Aymaz 9 yıl 6 ay, Recep Okşar 9 yıl 10 ay 15 gün, Selçuk Erdoğan 9 yıl 12 ay, Mehmet Demirci 9 yıl 9 ay, Mustafa Demir ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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