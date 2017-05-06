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9. Kitap Fuarı Öncesinde Pazar Günü Kitap İçin Koşu Düzenlenecek

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9. Kitap Fuarı Öncesinde Pazar Günü Kitap İçin Koşu Düzenlenecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 9. Kitap Fuarının tanıtımına yönelik gerçekleştirileceği koşu Pazar günü saat 09.30'da Seka Park'tan başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 9. Kitap Fuarının tanıtımına yönelik gerçekleştirileceği koşu Pazar günü saat 09.30'da Seka Park'tan başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 9. Kitap Fuarı'nın tanıtımı kapsamında Pazar günü Kitaba Koş etkinliği düzenleyecek. Türkiye'de ilk kez geçen yıl bir yerel yönetim tarafından gerçekleştirilen etkinliğin bu yıl da vatandaşlardan ilgi görmesi bekleniyor. Kitaba Koş etkinliği Pazar günü 09.30'da Seka Park Kabinden başlayacak. 4 Kilometrelik bu koşuya 7'den 77'ye herkes katılabilecek. Halk koşunun ardından atletizm pistinde profesyonel atletlerin katılacağı yarışlar düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen koşuya, Atletizm Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu destek veriyor. Kitaba Koş etkinliği iki etaptan oluşacak. İlk etap 09.30'da Seka Park Kabinden başlayacak. Vatandaşlar buradan verilen startla 4 kilometrelik koşuya başlayacak. Salim Dervişoğlu Caddesi takip edilerek, Marinadan sahile inilecek ve Cumhuriyet Köprüsü üzerinden Atletizm Pisti'ne ulaşılacak. Atletizm Pistinde yarışı tamamlayan vatandaşlara kitap hediye edilecek. Vatandaşlar isterse bu kitapları alanda bulunan PTT standına vererek kitap bağışında bulunabilecek.

Halk koşusunun Atletizm Pistinde sona ermesiyle koşunun ikinci etabı olan profesyonel sporcu yarışları başlayacak. Bu kapsamda 100 metre erkekler, 100 metre kızlar ve 100 metre engelli kızlar, 800 metre erkekler ve 4 çarpı 100 metre bayrak yarışı yapılacak.

9. Kitap Fuarı Öncesinde Pazar Günü Kitap İçin Koşu Düzenlenecek

9. Kitap Fuarı Öncesinde Pazar Günü Kitap İçin Koşu Düzenlenecek

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