9. Kocaeli Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği, Türkiye'nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği, Türkiye'nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl 9. kez kapılarını kitap tutkunlarına açtı.

13-21 Mayıs tarihleri arasında 465 yayınevi, 600'ün üzerinde söyleşi, panel ve imza gününe ev sahipliği yapacak olan 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın açılışına Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Kocaman, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Zeki Aygün, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Doç. Dr. Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, fuarın onur konuğu Beşir Ayvazoğlu ile herkesin Heredot Cevdet olarak sevdiği Hasan Kaçan, belediye başkanları, çizdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkan Karaosmanoğlu karikatürleriyle dikkat çeken engelli kızımız Gülşah ve vatandaşlar katıldı. Geçen yıl 705 bin ziyaretçiyle alanında kırılması zor bir rekora imza atan 9. Kocaeli Kitap Fuarı, 13-21 Mayıs tarihleri arasında her gün 10.30-21.00 saatleri arasında kitapseverlere açık olacak.

Saat 10.30'da kapıların açılmasıyla beraber, bir yıl boyunca kitap fuarına hasret kalan kitapseverler, 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın kapılarından girmeye başladı. Saat 11.00'de başlayan açılış töreninde ilk olarak söz alan Beşir Ayvazoğlu, 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na onur konuğu olarak katılmasını biyografisinde gururla yazacağını söyledi. Elliye yakın kitap ve esere imza atan, edebiyat alanında prestijli ödüllere sahip olan, 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Ödülü'ne layık görülen Ayvazoğlu, "15 yaşından bu yana yazıyorum. Hayata bir yazar gözüyle bakıyorum. Bilmek ve öğrenmek sonu olmayan bir süreçtir. Burada bulunmaktan gurur duyuyorum, Kocaeli Kitap Fuarı'nda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmasının ardından Ayvazoğlu'na Başkan Karaosmanoğlu tarafından tanınmış yazarların birbirlerine yazdıkları mektuplardan oluşan çok özel bir albüm hediye edildi.

Karaosmanoğlu: "Kitap hayat kaynağımızdır'

Kocaeli Kitap Fuarı'nın açılışına katılan protokol üyeleri ve kitapseverleri selamlayan Başkan Karaosmanoğlu, "Kitap dostları, okumaya, okuduğunu anlamaya, anladığını yaşamaya çalışan değerli kardeşlerimiz hoş geldiniz. Kitapsız bir hayat ve medeniyet düşünülemez. Kitap hayatımızın odak noktasında olmalı. Yüce Yaradan insanlara kitap göndermiş ve bu kitaplar hayat kaynağımız olmuştur. Kitaplar medeniyetimizin hayat kaynağıdır. Kitaba verdiğimiz önemi bu fuarla gösteriyoruz. Her renk ve her görüşe, başkalarına hakaret etmemek şartıyla açığız. Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyetin önüne geçme inancımıza ancak kitaplarla ulaşabiliriz. Bu yıl ziyaretçi sayımızın 1 milyonu bulmasını ümit ediyoruz. Fuarımıza katılan yayınevleri, yazar, şair ve düşünürlere teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Vali: "Kocaeli manevi kalkınmaya katkı sunuyor'

Vali Güzeloğlu, " Karanlıkları aydınlığa çeviren, rehber olan bir kitap fuarında olmaktan gurur duyuyorum. Kocaeli, sanayi ve üretimde olduğu gibi ülkemizin manevi kalkınmasına da katkılar sunuyor" açıklamasını yaptı. Ekranlarda canlandırdığı Heredot Cevdet karakteriyle çok sevilen karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan da, "Buram buram kültür kokan Kocaeli'ne selam olsun. Bu muhteşem kalabalığın buraya toplanmasını sağlayanlara helal olsun. Artık her yıl Kocaeli Kitap Fuarı'na katılmak bana farz olmuştur" şeklinde konuştu. Vali Güzeloğlu ile Başkan Karaosmanoğlu, fuara katılan Kaçan'a Gırgır'da çizdiği karikatürlerden oluşan bir albüm hediye etti.

Karikatür yarışması ödül töreni

Konuşmaların ardından 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması'nın ödül törenine geçildi. 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması'nda "Kitap ve Medeniyet" konusunu çizgilerle en güzel anlatan karikatürler, jürinin titizlikle yaptığı değerlendirme sonucunda belirlendi. Ödül töreni öncesinde karikatür yarışmasının jüri başkanlığını üstlenen usta karikatürist Ahmet Altay tarafından çizilen ve Bilge Başkan ile Bilge Kuşun bir arada olduğu özel bir karikatür Başkan Karaosmanoğlu'na takdim edildi. Ödül töreninde Bilge Şehir Karikatür Yarışması'nda birinci olan Aşkın Ayrancıoğlu ödülünü Vali Güzeloğlu'ndan aldı. İkinciliği elden eden Ukrayna'dan Olena Tsuranova'ya ödülünü Başkan Karaosmanoğlu verdi. Üçüncülüğü elde eden Nurullah Şimşek'e ise ödülünü KOÜ Rektörü Hülagü verdi. Teşvik ve başarı ödüllerini elde eden çizerler de ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

Edeb-i hayat okumaları ödül töreni

Büyükşehir ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği "Edeb-i Hayat Okumaları" projesinin ödül töreni de 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nın açılışında yapıldı. Proje kapsamında lise öğrencilerine Mustafa Kutlu'ya ait beş eser, ortaokul öğrencilerine de Cahit Zarifoğlu'na ait beş eser okutuldu. Projeye toplamda 7885 öğrenci başvuru yaptı. Daha sonra çocuklar, okudukları kitaplardan sınava tabi tutuldu. Sınavda başarılı olan öğrenciler ve okulları, ödüllerine 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda kavuştu. Ortaokul ve liselerde "öğrenci, öğretmen ve okul" kategorilerinde dereceye girenler arasından ilk üçte yer alanlara da ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve konuklar, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi ve fuar alanını dolaştı.

Kitap fuarına özel mobil uygulama

Kocaeli Kitap Fuarı için bu yıl özel bir mobil uygulama hazırlandı. Buna göre kullanıcılar profil oluşturup, kimlerin etkinliğe katıldığını görebilecek. Yapılacak etkinlikleri görüp etkinliklerin tarihi, saati ve lokasyonu ile ilgili detayları alabilecekler. Kullanıcılar etkinlikleri favorilerine de ekleyebilecek. Etkinlik süresi boyunca yapılacak canlı yayınlar mobil uygulama üzerinden izlenebilecek. Ziyaretçiler etkinlik lokasyonlarını görüp, yol tarifi alabilecek. Uygulama Android ve İOS işletim sistemleri için geliştirildi. Apple Store ve Google Play üzerinden Kocaeli Kitap Fuarı uygulaması telefona indirilerek ve kitapçıklarda bulunan karekod telefona okutularak kullanılacak. Fuar alanında çocuklar ve anne babalarının rahat etmesi için her şey düşünüldü. KO-MEK tarafından 200 metrekarenin üzerinde geniş bir alan oluşturuldu. Burada çocuk oyun grupları, yüz boyama, masal okuma gibi etkinlikler yapılacak. Anne babalar çocuklarını gönül rahatlığıyla bu alandaki görevlilere bırakıp, Kitap Fuarı'nı rahatça dolaşabilecek. Ayrıca annelerin küçük çocuklarına gerekli bakımları yapabilmeleri için özel alanlar oluşturuldu.

Fuarımızın düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'nin fiziki yapısı da iyileştirildi. Fuar için güzergah düzenlemeleri yapıldı ve alanının çevresinde binlerce araçlık otopark oluşturuldu. Ring otobüs seferleri İzmit merkez ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünden vatandaşlar ile gençlerin fuara kolay ulaşımını sağlayacak.