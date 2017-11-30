9 melek yüzlü iş başı yaptı

Atakum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Down Kafe’de melek yüzlüler için istihdam seferberliğine başladıklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “ Down Kafe, melek yüzlülerimizi hayata kazandırıyor” dedi.

9 down sendromlu gencin yaklaşık 7 ay boyunca Down Kafe’de eğitim göreceğini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bugüne kadar Down Kafe’de 1 down sendromlu çalışanımız vardı. İşkur desteğiyle 9 melek yüzlü daha Down Kafede istihdam odaklı eğitim alacak ve bu eğitimler yaklaşık 7 ay sürecek. Eğitimlerin sonunda iş hayatına kazandırdığımız toplam 10 melek yüzlü yavrumuzu istihdam ederek aile bütçesine katkı sağlamalarını ve sosyal hayatın içerisinde bir yaşam sürmelerini sağlamış olacağız” dedi.

Türkiye’ye örnek olan bir projeyi Atakum’dahayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Taşçı, “Melek yüzlülerimizin yüzünü güldürmek, onlara sosyal, kültürel, sportif ve istihdam odaklı imkânlar sunmak için hayata geçirdiğimiz Türkiye’de örneği az bulunan, Samsun’da ise ilk ve tek olan bu önemli projemiz ile şehrimizde olmayan bir projeye imza atmış olduk. Burada melek yüzlüler çalışarak hem sosyal hayatın içerisinde oluyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Tüm hemşerilerimizi, AtakumDown Kafe’yi ziyaret etmeye ve melek yüzlülerin misafirperverliği eşliğinde güzel vakit geçirmeye davet ediyoruz” diye konuştu. Özkan ŞENGÜN