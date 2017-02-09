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9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü

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9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü
9 Şubat Dünya Sigara Bırakma günü dolayısıyla, Erzincan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan, her yıl Türkiye'de 100 bin, dünya genelinde ise 6 milyon...

9 Şubat Dünya Sigara Bırakma günü dolayısıyla, Erzincan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan, her yıl Türkiye'de 100 bin, dünya genelinde ise 6 milyon kişinin sigaradan dolayı hayatını kaybettiğini belirtti.

Turan; 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma günü dolayısıyla yaptığı açıklamada: " Dünya üzerinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden biri sigara kullanımıdır. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlıktır. "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" adı altında tertip edilen etkinliklerin amacı; sigara kullanma alışkanlığı olan insanların sigaranın zararları konusundaki bilgilerini artırmak suretiyle, insanların sigara kullanma alışkanlığından uzaklaşmasına sebep olacak birtakım davranış değişikliklerine sebep olmaktır. Başka bir ifade ile "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" adı altında tertip edilen etkinliklerin amacı, sigaranın zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmaktır.

Sigara içildiği anda vücut olumsuz yönde etkilenmeye başlar, nabız sayısı yükselir, kişi daha hızlı nefes alıp vermeye başlar, kan dolaşımı yavaşlar. Sigara, içinde yaklaşık 3 bin 700 zehirli madde barındıran bir karışımdır. Bunların büyük bir bölümü kanserojendir. Bu maddelerin en zararları karbonmonoksit, hidrojen siyanid ve amonyaktır ve bu zehirli kimyasal maddeler, bir nefes sigarayla kan dolaşımına karışır. Bunun sonucunda zaman içinde birtakım akciğer ve diğer organlarla ilgili rahatsızlıkları başlar. Sigara kullanan kişiler daha sık grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara maruz kalırlar.

Sigaranın sebep olduğu en önemli ölüm sebebi akciğer kanseridir, bunu kalp hastalıkları ve diğer kanser türleri takip etmektedir.

Tüm bu olumsuz etkilerine rağmen sigara bırakıldığı andan itibaren vücut kendi kendini tamir etmeye başlar. Ancak on yıl içinde vücut hiç sigara içmemiş bir insanın vücudu haline gelebilmektedir. Sigarayı bırakmak için kanser ya da kalp hastası olmayı beklememeliyiz, zira böyle bir durumda vücudunuzun kendini tamir etmesi için yeterli vaktimiz olamayabilir.

Sigara içilen bir ortamda bulunmak ve bu ortamdaki kirli havayı teneffüs etmek pasif sigara kullanımı olarak ifade edilir. Pasif sigara kullanımı, yani sigara içilen bir ortamda bulunmak ta, aktif sigara kullanımının sebep olduğu hastalıklara hemen aynı oranlarda yol açabilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sigara ile mücadele kapsamında 1987 yılından bu yana 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak anılmaktadır. İlimizde de aynı tema ile birtakım aktiviteler düzenlenecektir.

9 Şubat tarihi, sigaradan kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir başlangıç olabilir. Bir bağımlılık türü olan sigaradan kurtulma yönündeki en önemli adım, kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlılığıdır. Bu konudaki kararlılık en önemli adım olmakla birlikte, bir hastalık olarak kabul edilen sigara kullanma alışkanlığından kurtulabilmek için sağlık çalışanlarının desteğine de çok ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda en yakın sağlık kurum ve kuruluşlarımıza müracaat edilerek veya Bakanlığımızın "Alo 171 Sigara Bırakma Hattı" aranarak destek istenmelidir.

Dünyanın en gelişmiş teknolojileri kullanılarak sigara ile mücadele çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam etmektedir. Toplumumuzun ve yarının teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi sigaranın zararlarından korumak amacıyla, tablet bilgisayarlı ve kolluk kuvvetleri desteği ile il merkezi ve ilçelerde sigara ile ilgili denetimler etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Kapalı alanlarda ve toplu yaşam alanlarında, sigara ile mücadele konusunda vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız vardır. Vatandaşlarımız tarafından kapalı alanlarda sigara içildiğinin tespit edilmesi halinde, Bakanlığımızın "184" numaralı telefonuna ihbarda bulunulabilecektir.

9 Şubat dünya sigarayı bırakma gününde sizi sigarayı bırakmaya davet ediyorum. Ailenizi ve çocuklarınızı sevindirin, torunlarınızı görme şansınız olsun ve onlara anlatacak bir anınız olsun." Diye konuştu.

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