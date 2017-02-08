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9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

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9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü
Eskişehir Halk Sağlığı Müdür Vekili Uzm.Dr. Aslı Melek Zeytin, Türkiye'de her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan 150 bin kişi hayatını kaybettiğini,...

Eskişehir Halk Sağlığı Müdür Vekili Uzm.Dr. Aslı Melek Zeytin, Türkiye'de her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan 150 bin kişi hayatını kaybettiğini, sakat ve felç kalmakta olduğunu bildirdi.

Aslı Melek Zeytin, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada, tütün kontrolündeki temel amacın, tütün ürünleri tüketimini azaltarak başta kanser olmak üzere onlarca hastalığın meydana getirdiği sağlık, sosyal ve ekonomik zararların önüne geçilmesini sağlamak, yeni başlayacakları önlemek ve başkasının içtiği sigaranın dumanından oluşan pasif etkilenimi engellemek olduğunu belirtti.

"Sigaradan dünyada 5 milyon Türkiye'de 150 bin kişi hayatını kaybediyor"

Zeytin, "Dünya Sağlık Örgütü sigaraya bağlı hastalıklardan her yıl yaklaşık 5 milyon kişinin öldüğü, sakat ve felç kaldığını bildirmektedir. Türkiye'de ise her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan 150 bin kişi hayatını kaybetmekte, sakat ve felç kalmaktadır. Bu rakamlar trafik kazalarından, terör kurbanlarımız gibi ölümlerin toplamından yaklaşık 5 kat daha fazladır" dedi.

Sigara başlama nedenleri arasında merak, özenti, arkadaş baskısı, arkadaşlar arasına katılma gibi nedenler yer almaktadır diyen Uz. Dr. Zeytin şunları söyledi;

"Tütün ve tütün mamullerinden imal edilen her ürün, hem insan sağlığı hem de toplumun tamamını tehdit etmektedir. Sigaraya "Bir kereden bir şey olmaz" diye başlanıyor. "Benim iradem güçlüdür" diyerek alışıyoruz, "ben kontrol edebilirim" diye devam ediyoruz ve maalesef bağımlısı oluyoruz. Sigara önemli bir halk sağlığı sorunu olarak çeşitli fiziksel, sosyal ve ekonomik olumsuz sonuçlara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. Kanser, akciğer hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok hastalığa yol açmaktadır. Sigara kullanımı sadece bireye değil, sigara dumanını soluyan diğer kişilere de ciddi zararlar vermekte, sigara ve diğer tütün ürünlerinin dumanına maruz kalan kişilerde de aynı hastalıklar görülmektedir. Sigaranın sayısız zararlarını bilen akıllı kişinin ilk işi şüphesiz bunu bırakma çabasına girmesidir. Sigara bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. En iyi tedavi hiç başlamamak, eğer başlandıysa da bırakmak yönünde doğru adımları atmaktır. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü tam da bu adımları atmanın zamanı olabilir. Gelin, akciğer, yemek borusu, gırtlak, pankreas, mesane, böbrek, mide, kan kanseri ve kalp damar hastalıklarından ölüme giden 150 bin kişinin arasına katılmaya dur diyelim ve 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Gününü fırsat kılarak, sigarasız ve sağlıklı bir hayat için sigarayı hayatımızdan çıkaralım"

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