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9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

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9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü
Bayburt Halk Sağlığı Müdürü Dr. İlker Hancı, Türkiye'de her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan 100 bin kişi hayatını kaybettiğini, sakat ve felç...

Bayburt Halk Sağlığı Müdürü Dr. İlker Hancı, Türkiye'de her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan 100 bin kişi hayatını kaybettiğini, sakat ve felç kalmakta olduğunu bildirdi.

Hancı, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada, tütün kontrolündeki temel amacın, tütün ürünleri tüketimini azaltarak başta kanser olmak üzere onlarca hastalığın meydana getirdiği sağlık, sosyal ve ekonomik zararların önüne geçilmesini sağlamak, yeni başlayacakları önlemek ve başkasının içtiği sigaranın dumanından oluşan pasif etkilenimi engellemek olduğunu belirtti.

Hancı'nın açıklamaları şöyle: "Tütün kullanımı dünyada önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ); dünyada 1,3 milyar insanın sigara içmekte olduğunu, yılda 5 milyon insanın sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini ve halen yaşamlarını devam ettirmekte olan sigara bağımlılarının en az yarısının hayatlarının sigara nedeni ile sona ereceğini bildirmektedir.

Tütünün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle ülkemizde halen yılda, 2,72 milyar dolar ekonomik kayıp olmakta, bir günde 300, bir saatte 12 kişi olmak üzere, yaklaşık 100 bin kişi her yıl sigara nedeniyle erken ölmektedir. Bu ölümlerin büyük çoğunluğu 35–69 arasındaki yaşlardaki kişilerde görülmektedir. Ülkemizde erkeklerin yaklaşık % 60'ı, kadınların % 20'si ve tüm toplumun yaklaşık % 40'ı, sigara içmektedirler. Sigara içme oranları kişilerin eğitim durumları ve statüleri yükseldikçe de hızla artmaktadır. Özellikle kadınlarda sigara içme oranları son yıllarda hızla artmakta olup, kadın sağlık personeli ve öğretmenlerde erkeklerle aynı düzeye ulaşmıştır. Bu da eğitim ve sigarayı bırakma çabalarında zorluk oluşturmaktadır. Türkiye genelinde, üniversite öğrencileri arasında sigara içme oranı % 23 ile 48 arasında iken, lise öğrencilerinin % 20.1'i, 7-13 yaş grubundaki ilkokul öğrencilerinin % 11.7'si sigara içmektedir. 1997 yılında yapılan bir başka araştırmaya göre ülkemizde yetişkin erkeklerin %51'i ve kadınların %49'u sigara içmektedir."

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