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9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

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9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü
Bingöl Halk Sağlığı Müdürlüğü, "9 Şubat Dünya Sigarı Bırakma Günü" nedeniyle açtığı standa vatandaşları sigaranın zararlarına karşı bilgilendirerek,...

Bingöl Halk Sağlığı Müdürlüğü, "9 Şubat Dünya Sigarı Bırakma Günü" nedeniyle açtığı standa vatandaşları sigaranın zararlarına karşı bilgilendirerek, çeşitli hediyeler dağıttı.

Halk Sağlığı Müdürlüğü, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" etkinlikleri çerçevesinde Genç Caddesi Saat Kulesi önünde stant kurdu. Halk Sağlığı Müdürü Vedat Söyiler ve Halk Sağlığı çalışanları, sigaranın zararları ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşürleriyle birlikte, vatandaşlara Bingöl balını, anahtarlık, kalem, şapka ve bileklik dağıttı.

Burada açıklamada bulunan Halk Sağlığı Müdürü Söyiler, düzenlenen etkinlikle vatandaşlara sigaranın zararlarını anlattıklarını ve sigarayı bırakmaya davet ettiklerini söyledi. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara maddi ve manevi her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Söyiler, "Vatandaşlarımızı dumansız hava sahasına davet ediyoruz. Burada sigaranın zararlarını anlatan ve önemli bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıttık. Ayrıca sigara kullanan vatandaşlara da Bingöl balını, anahtarlık, bileklik, kalem ve şapka hediye ettik. Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak sigarayla mücadelemiz devam edecektir" dedi.

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

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