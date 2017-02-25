  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 20 °C

9 Yabancı Uyruklu Kadına Vize İhlalinden İşlem Yapıldı

» »
9 Yabancı Uyruklu Kadına Vize İhlalinden İşlem Yapıldı
Sakarya'da polis ekipleri eğlence mekanlarına yapılan baskında vize ihlali yapan 9 kadına işlem yaptı.

Sakarya'da polis ekipleri eğlence mekanlarına yapılan baskında vize ihlali yapan 9 kadına işlem yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karasu ilçesinde alkollü mekanlara, gazinolara ve eğlence mekanlarına baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 170 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılırken, 24 mekan didik didik arandı.

Baskınlarda vize ihlali yaptığı tespit edilen 9 kadına işlem yapıldığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kimliği Belirsiz Kişiler, 15 Araca Zarar Verdi25 Şubat 2017 Cumartesi 09:28
  • Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü25 Şubat 2017 Cumartesi 09:28
  • Seyir Halindeki Aracın Üzerine Otomobil Düştü25 Şubat 2017 Cumartesi 09:03
  • Bu Kazada 2 Taraf Da Suçlu25 Şubat 2017 Cumartesi 09:03
  • Mersin’de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu25 Şubat 2017 Cumartesi 08:38
  • Sosyeteye Uyuşturucu Temin Eden Satıcılara Şok Baskın25 Şubat 2017 Cumartesi 08:38
  • Trafik Magandası Terör Estirdi25 Şubat 2017 Cumartesi 08:23
  • Nalbur Deposunda Korkutan Yangın25 Şubat 2017 Cumartesi 08:23
  • Tünelde Dehşete Düşüren Kaza25 Şubat 2017 Cumartesi 08:08
  • Telefon Dolandırıcılarına Büyük Darbe25 Şubat 2017 Cumartesi 07:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti