A.ç. Giresunspor - Cizrespor Maçının Ardından

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Cizrespor'u 3-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Cizrespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Türkiye Kupası birçok takım için önemli tabi ama bizim için hangi maç olursa olsun galip gelmek istiyorduk. Zaten çok fazla forma şansı bulamayan oyuncularımızı da en azından maç kondisyonu yönünden onları da oynatmış olduk. Tur atladığımız için mutluyuz hem ligde hem de kupada galip gelmek güzel bir duygu" dedi.

Cizrespor cephesi

Cizrespor Teknik Direktörü İsmail Batur ise, "Biz bir doğu takımıyız ama bizim takımımız bu sene ligde ses getirecek, yani bu takımın önü kesilmesin" ifadelerini kullandı.

"Giresun'a mağlup olacağız diye gelmedik" diyen Batur, "Biz buraya gelirken mağlup olacağız diye gelmedik. Sonuçta biz de iyi bir takım kurduk. Süper Lig görmüş oyuncular var elimizde. Bu maça önem gösteriyorduk. Çünkü Giresunspor'un gücü ortada 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik almış iyi gidiyorlar. Ben şunu söyleyeyim kendi takımım açısından iyi oynadığımızı düşünüyorum, keşke bunu lige de yansıtabilsek daha farklı şeyler ortaya çıkacak" şekkinde konuştu.

"Cizre yakında il olacak bir şampiyonluk bize yakışır"

Cizrespor Teknik Direktörü İsmail Batur, hakem kararlarını eleştirerek, "Giresunspor'un hakemlere ihtiyacı yok. Biz bir doğu takımıyız ama bizim takımımız bu sene ligde ses getirecek, yani bu takımın önü kesilmesin. Bunu ben Giresunspor adına da diyorum bir tane pozisyonları var ofsaytla alakası yok. Kesti yani olmayanı kesiyor, olanı devam ettiriyor. Burada bana göre iki takımın da önüne hakemler geçti. İnsanlar belki Cizre'yi farklı görüyorlar ama Cizre çok güzel bir yer. Yakında da il olacağız, bir şampiyonluk bize yakışır orada" dedi.