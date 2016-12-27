A.Komisyonu’nda su dövüldü

Anayasa Komisyonu'nda Ak Parti ve CHP üyeleri arasında sıkk sık tartışma çıktı, 5 gün süreyle; 47 saat 42 dakika adeta havanda su dövüldü. AK Parti'li milletvekilleri, ‘teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin açıklığa kavuştuğu, görüşmelerin ilanihaye devam etmesinin mümkün olmadığı, konunun da vuzuha (açıklığa) kavuştuğu gerekçesiyle’ yeterlilik önergesi verdi. Hiçbir konuda mutabakat sağlanmadığı halde, sağlandığı var sayıldı. Yeni Kapı’da aranan milli mutabakat unutuldu.

Türkiye’nin güvenlik konseptinin de değiştirilmeye çalışıldığı; Dünya Savaşları’ndaki gibi; iç ve dıştan kuşatıldığı bu günlerde milli mutabakat aranmaz ve sağlanamazsa ne zaman sağlanacak? . Ortak akla her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Herkesin herkesten öğreneceği bir şey mutlaka vardır.

Yollar daralmadan safları sıklaştırmayanların yolları daralır ve saflar kendiliğinden sıkışır.

Türkiye’nin AB üyeliği için çıktığı yolda Orta Doğu ülkesine dönüşmesi tek seslilikten kaynaklanmadı mı? Einstein, ‘herkesin benim gibi düşündüğü yerde yanılmaktan korkarım’ dediği gibi; ‘çok sesli’ Türkiye sloganıyla başlayıp tek sesli hale gelinirse ve o ses yanlışsa, yağdanlıklar, yalakalar değil; millet kaybeder. Dalkavuklar, ‘Biz padişahın dalkavuğuyuz’ diyerek yoluna devam eder.

MHP Gen Bşk Devlet Bahçeli’nin 02 Ağustos 2004’te, siyasi parti genel başkanlarına, tüm milletvekillerine, bakanlara, genel müdürlere, rektörlere, STK yöneticilerine, 313 general ve Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök de dahil olmak üzere etkin görevdeki 4 bin kişiye M. Şandır aracılığıyla gönderilen ve Genelkurmay’a gidenlerin tamamının açılmadan iade edildiği, 17 sayfalık ‘Tarihi Görev Çağrısı’ başlıklı mektupta öngördüğü; FETÖ/PDY ve PKK tehlikelerinin tamamı gerçekleşmedi mi? Mektup dikkate alınmadığı için, FETÖ de PKK da mektupta uyarıldığı şekilde; ‘devletin kılcal damarlarına nüfuz etti, devleti ele geçirdi.’ İhanet şebekesi sözde ‘Akiller’in tavsiyeleri yerine, mektup dikkate alınsaydı bugün bambaşka bir Türkiye’de yaşayacaktık.

Amaç eski yaraları kanatmak; yeni yaralar açmak değil; yaşananlardan ders çıkararak bir daha aynı hatalara düşmemektir.

Dolarlar altına gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘döviz bozdurun, yatırımı altına yapın’ tavsiyesi üzerine altın satışları %30 arttı. Ancak altın üreten değil; ithal eden ülke olduğumuz için, bozdurulan dövizler altın ithalatına gitti. ‘Dövizle iş yapmayın’’ çağrılarına rağmen, yeni açılan Avrasya Tüneli geçiş ücretleri de yılbaşından itibaren dolar olarak ödenecek. Tam bize göre kampanya.