A Milli Takım’ın Finlandiya Maçı Biletleri Satışta

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Finlandiya ile Antalya'da oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Finlandiya ile Antalya'da oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Finlandiya ile 24 Mart Cuma günü saat 20.00'de Antalya'da oynayacağı maçın bilet satışları başladı. Bilet satışları internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org üzerinden yapılacak. Bir kişinin en fazla 4 adet alabileceği biletler ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Türkiye ile Finlandiya arasında oynanacak maçın bilet fiyatları 15, 30 ve 50 TL olarak belirlendi.

Antalya Arena'da 4 maç

A Milli Futbol Takımı daha önce Antalya Arena Stadyumu'nda 4 maça çıktı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi. Ay-yıldızı ekip, Antalya'da oynadığı 4 maçta 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Kosova ile oynadığı maçı Burak Yılmaz ve Volkan Şen'in golleriyle 2-0 kazandı. Hazırlık maçları kapsamında ise A Milli Futbol Takımı İsveç'i 2-1, Karadağ'ı 1-0 yenerken, Rusya ile golsüz berabere kaldı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile I Grubunda, Hırvatistan, Ukrayna ve İzlanda'nın ardından 4. sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip Finlandiya maçının ardından 27 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile hazırlık maçında karşılaşacak. Bu maçın biletleri ise 10, 20 ve 30 TL olarak belirlendi.