A MİLLİLER KÖTÜ BAŞLADI

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, ilk maçında Brezilya’ya 4-1 mağlup oldu

Samsun’da başlayan 23.Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda A Milli Kadın Futbol Takımı, Brezilya ile karşılaştı. A Grubu'nda ilk maçına çıkan ve ilk kez bu organizasyonda yer alan Türkiye istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Canik 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Brezilya'nın gollerini, 16 ve 38. dakikalarda Vaneza Wons, 79 ve 85. dakikalarda Vanderleia Barbosa Goncalves kaydetti.

İKİ KIRMIZI KART GÖRDÜLER

İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ilk kez mücadele eden Türkiye'nin tek golünü ise 29. dakikada penaltıdan Berfin Demir attı. Öte yandan Brezilya, karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. Müsabakanın 28. dakikasında Luana de Jesus ve 62. dakikasında Vaneza Wons, direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Türkiye, gruptaki ikinci maçında 20 Temmuz Perşembe günü Çin ile karşı karşıya gelecek.