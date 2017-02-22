A Tipi Şap Virüsüne Dikkat

Türkiye'de görülen ve hızlı yayılım gösteren A tipi şap virüsüne karşı hayvan sahipleri uyarıldı.

Türkiye'de görülen ve hızlı yayılım gösteren A tipi şap virüsüne karşı hayvan sahipleri uyarıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Kilis Müdürü Songül Kadıoğlu, hayvan sahiplerine Türkiye'de görülen ve hızla yayılan A tipi şap virüsü hakkında uyardı. İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan "Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi" kapsamında yürütülen 2017 yılı ilkbahar şap aşılama kampanyası 2 Ocak tarihinde başladığını belirterek, "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrol Genelgesi kapsamında İlimiz merkez ve ilçelerinde 2 Ocak- 31 Mart 2017 tarihleri arasında ilkbahar dönemi Şap Aşılama Kampanyası gerçekleştiriliyor. Şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral bir hastalıktır" dedi.

Hastalığın belirtileri ve gelişim süreci hakkında bilgi veren Kadıoğlu, "Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık et veriminde yüzde 30-45, süt veriminde yüzde 15-35 arasında verim kayıplarına neden olur. Özellikle genç hayvanlar hastalığa karşı son derece hassas olup, ölümlere yol açabilir. Hastalıktan korunmanın yolu, 2 aylık yaşın üzerindeki tüm hayvanların altı ay aralıkla yılda iki kez aşılanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Tüm büyükbaş hayvanların aşılanması zorunlu

Kadıoğlu, ilgili kanun gereği tüm büyük baş hayvanların aşı yapılmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, "Kampanya kapsamında tüm büyükbaş hayvanlar şap aşısı ile aşılanacaktır. Aşılama kampanyası çerçevesinde tüm yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarını aşılatmaları 5996 sayılı kanun gereğince mecburi olup ayrıca, buzağı desteklemesinden faydalanmak için de gereklidir. Bu nedenle yetiştiricilerimizin gerekli duyarlılığı göstermeleri ve aşılama kampanyasında görevli personellerimize gerekli kolaylığı göstermeleri gerekiyor" diye konuştu.