Aa Muhabirinin Acı Günü

Anadolu Ajansı (AA) Sungurlu Muhabiri Orhan Özhazinedar'ın babası, Ulucamii Emekli Müezzin ve Kayyumu, Haznedaroğlu sülalesinden Hacı Hafız Necati Özhazinedar...

Anadolu Ajansı (AA) Sungurlu Muhabiri Orhan Özhazinedar'ın babası, Ulucamii Emekli Müezzin ve Kayyumu, Haznedaroğlu sülalesinden Hacı Hafız Necati Özhazinedar vefat etti.

Solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir Ankara Gazi Hastanesinde tedavi gören Hacı Hafız Necati Özhazinedar, dün gece saatlerinde vefat etti. 87 yaşında vefat eden Özhazinedar, 32 yıl süresince Sungurlu Ulu Camii'nin müezzinliğini yaptı. Tam hafız olan Özhazinedar, 32 yıl müddetince her sabah bila ücret mukabele okunmasıyla bilinirdi.

Merhumun cenazesi İkindi Namazına müteakip 32 yıl süresince görev yaptığı Ulu Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası Sarıtepe Mezarlığına defnedildi.

Törene İlçe Kaymakamı Mitat Gözen'in yanı sıra çok sayıda vatandaş ve cenaze yakınları katıldı.