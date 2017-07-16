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AA'nın '15 Temmuz' fotoğrafları Amasya'da

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AA'nın '15 Temmuz' fotoğrafları Amasya'da
Anadolu Ajansı'nda görev yapan fotoğrafçıların objektiflerine yansıyan 15 Temmuz fotoğrafları, 'Milli İradenin Yükselişi' adıyla Amasya’da sergilenmeye başladı

Amasya Belediyesi ile Anadolu Ajansı işbirliğiyle düzenlenen 'AA Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi Sergisi' açıldı. Şehzadeler Gezi Yolu'nda hazırlanan sergi alanını gezen Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve protokol üyeleri, fotoğraflar hakkında AA Amasya muhabiri Cihan Okur'dan bilgi aldı. Vali Varol, sergide FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ibretlik fotoğraflarını gördüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Özdemir de darbe girişimi sırasında ve sonrasında yaşananların Anadolu Ajansı objektiflere yansıyan fotoğrafların sergisi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Amacımız fotoğraf ve her türlü görsel yayınlarla 15 Temmuz hain darbe girişimini ve milletimizin yazdığı demokrasi destanını unutturmamak. Tarihe baktığımızda, bu kadar haince ve bu kadar alçakça bir ihanet kalkışmasına şahit olmadık" dedi.

15 Temmuz ruhunun kaybedilmemesi ve ülkenin bölünmez bütünlüğü düşüncesini genç nesillere aktarma açısından görsel yayınları önemsediklerini vurgulayan Özdemir, bundan dolayı Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Ferhat LAP / AMASYA

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