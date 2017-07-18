Ab Bakanı Çelik: "Kıbrıs’ta Son Çözüm Fırsatı Kaçırıldı"

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi temaslarda bulunmak geldiği Brüksel'de Kıbrıs Konferansı'na ilişkin, "Kıbrıs'ta son çözüm...

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi temaslarda bulunmak geldiği Brüksel'de Kıbrıs Konferansı'na ilişkin, "Kıbrıs'ta son çözüm fırsatı kaçırıldı" dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi toplantısına katılmak üzere üzere geldiği Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bakan Çelik, Kıbrıs Konferansı'na ilişkin geçmiş yıllarda Yunanistan'la yürütülen çalışmaların da sonuçsuz kaldığını vurgulayarak, "Türkiye'ye verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Herkes Türkiye'nin ne kadar hazır olduğunu, ne kadar çözümden yana olduğunu, ne kadar pozitif bir yaklaşım sergilediğini gördü. Orada iki egemen devlete dayalı çözüm parametresi olursa Türkiye bunu destekliyor. Kıbrıs'ta son çözüm fırsatı kaçırıldı" dedi.

"Türk askerlerinin adada bulunmaması üzerine sunulan teklif tartışma dışıdır"

Türk askerlerinin adada bulunmaması üzerine sunulan teklife ilişkin Çelik, "Türk askerlerinin adada bulunmaması üzerine sunulan teklif tartışma dışıdır. Yaşanmışlıklar var, oranın bir tarihi var. Geçmişte acı sonuçlarla ortaya çıkmış tecrübeler var. Türk askeri bütün adanın güvenliği için bulunmaktadır. Türk askerinin adadaki varlığını kategorik olarak dışlayan bir yaklaşımla herhangi bir müzakere zaten söz konusu olmaz" diye konuştu.

"İlk defa bir platformda kayıplarımız için saygı duruşu ortaya konulmuştur"

Bakan Çelik, "AB Karma İstişare Komitesi Başkanı, toplantıda bir ilk göstererek 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler için saygı duruşuna davet etti. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana AB çerçevesinde pek çok toplantıya katılıyorum. İlk defa bir platformda kayıplarımız için saygı duruşu ortaya konulmuştur" dedi.

"Terörle mücadele konusunda Avrupa'nın parlamentosunun koridorlarında PKK sergisi görmek istemiyoruz"

Terörle mücadeleye ilişkin konuşan Çelik, "FETÖ terör örgütü ve PKK ile ilgili mücadelenin sürdüğü Türkiye'de, Türkiye'nin çok boyutlu terörle mücadele içerisinde olduğu, OHAL'e ilişkin tedbirlerin bir zorunluluktan kaynaklandığı tekrar vurgulandı. FETÖ terör örgütünün ve PKK'nın Avrupa'da rahatça propaganda yapabilmesi, rahatça terör faaliyetleri gerçekleştirmesi karşısındaki hassasiyetlerimizi dile getirdik. Terörle mücadele konusunda Avrupa'nın parlamentosunun koridorlarında PKK sergisi görmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Mülteci politikalarına ilişkin konuşan Çelik, "Türkiye'de AB ülkesi olan Slovakya nüfusunun yarısı kadar mülteci var. İskandinavya'daki toplam öğrenci sayısı kadar Suriyeli çocuk okuyor. Suriyeli çocukları okutamazsak, sağlık eğitim imkanları veremezsek, bu çocukların peşinde DEAŞ gibi, El-Kaide gibi terör örgütlerinin olduğunu unutmayalım" dedi.