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Ab Bakanı Çelik: "Türkiye’nin Rejimi Bellidir, Bizim Yaptığımız Şey Sistem Değişikliğidir”

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Ab Bakanı Çelik: "Türkiye’nin Rejimi Bellidir, Bizim Yaptığımız Şey Sistem Değişikliğidir”
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Türkiye'nin rejimi bellidir. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bizim yaptığımız...

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Türkiye'nin rejimi bellidir. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bizim yaptığımız şey sistem değişikliğidir. Peki nedir bu sistem değişikliği. Demokratik, laik sosyal diyoruz. Bu saydıklarımızı Türkiye'de kim ortadan kaldırdı? Darbeler ortadan kaldırdı. Yani rejim değişikliği yapan darbelerdir" dedi.

AK Parti Osmaniye Teşkilatının İl Danışma Meclisi Toplantısı Cebelibereket Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantının başlangıcında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin video gösterimi yapıldı. Ardından konuşma yapan AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, şu an dünyanın enteresan bir dönemden geçtiğini belirterek, "Türkiye'nin kuzeyindeki ülkelerde ciddi bir ekonomik kriz var. Türkiye'nin güney dediğimiz Suriye ve Irak gibi ülkelerde ise ciddi bir siyasi kriz var. Ciddi bir demokrasi krizi var. Bütün bunların içerisinde Türkiye ekonomisini güçlendirmeye çalışan, demokrasisini güçlendirmeye çalışan, dış politikada daha büyük bir katılım üretmeye çalışarak ciddi performansını devam ettiriyor" diye konuştu.

Son dönemlerde "parlamenter rejimden neden vazgeçiyoruz" gibi soruların sorulduğunu belirten Çelik, "Açık ve net bir şeklide söyleyelim. Türkiye'de hiçbir zaman parlamenter rejim olmadı. Parlamenter rejim her zaman darbelerle sakatlandı, darbelerle örselendi ve bir türlü parlamenter sistem Türkiye'de yerleşmedi. Ben siyasi tarihle ilgilenirim. Türkiye'de parlamenter sistemin örselenmeden, sakatlanmadan, iyi kötü performansını gösterebildiği dönem AK Parti dönemidir. AK Parti döneminde de Cumhurbaşkanlığı sistemine müdahale etmek istediler hatta partiyi kapatmak istediler" ifadelerini kullandı.

Kendilerine sorulan bir diğer sorunun ise "Türkiye'de rejim değişikliği olacak mı" sorusu olduğunu belirten Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakın biz net bir şekilde söylüyoruz. Türkiye'nin rejimi bellidir. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Bizim yaptığımız şey sistem değişikliğidir. Peki nedir bu sistem değişikliği. Demokratik, laik sosyal diyoruz. Bu saydıklarımızı Türkiye'de kim ortadan kaldırdı? Darbeler ortadan kaldırdı. Yani rejim değişikliği yapan darbelerdir. Peki o darbelerin olduğu zamanlarda bu darbeleri en çok destekleyen siyasi parti hangisiydi? CHP'ydi. Demek ki rejim değişikliğini onlar istemişti. Bu rejim değişikliği yaygarasının arkasından halkın kendiler oy vermediği, kendilerine güvenmediği birileri çıkar. Bunlar sandıktan çıkan sonuçlara tahammül edemedikleri için, sandıktan çıkan irade ile mücadele etmeyi göze alamadıkları için, kendileri sandıktan çıkamadıkları için rejim değişikliği diyerek ülkedeki sistemi krize sürüklediler. Hemen arkasından rejimin bekçisi olduklarını söylerler. O rejim bekçilerinin arkasından siyasete müdahale ederek hükümetleri yıktıkları zaman hemen rejimin tüccarlığına çıkarlar."

Bu kesimin sandıktan hep korktuğuna değinen Çelik, "Çünkü sizlerin değerlerine uygun siyasetçileri devletin başına getirdiğinizi biliyorlar. Sizden sandığı kaçırmaya çalışıyorlar. Sandığa gittiğiniz zaman, vatandaşın önüne sandık koyduğunuz zaman nasıl bir tablo çıkacağını biliyorlar. O tabloda da kendilerine yer olmadığını biliyorlar" şeklinde konuştu.

Çelik, "Mesele güç meselesi olsa şu anda Cumhurbaşkanımızın gücüne sahip kim var Avrupa'da. Vatana ihanet dışında hiç bir şeyden yargılanamaz. Kendisinin liderlik ettiği parti meclisin çoğunluğuna sahip. Ya da bizim açımızdan bakalım. Cumhurbaşkanımız bizim partimizden çıkmış. Meclis çoğunluğuna biz sahibiz ve hükümet bizde. Yani biz güç peşinde koşsak bizim bu sistemi hiç değiştirmememiz lazım" dedi.

Ab Bakanı Çelik: "Türkiye’nin Rejimi Bellidir, Bizim Yaptığımız Şey Sistem Değişikliğidir”

Ab Bakanı Çelik: "Türkiye’nin Rejimi Bellidir, Bizim Yaptığımız Şey Sistem Değişikliğidir”

Ab Bakanı Çelik: "Türkiye’nin Rejimi Bellidir, Bizim Yaptığımız Şey Sistem Değişikliğidir”

Ab Bakanı Çelik: "Türkiye’nin Rejimi Bellidir, Bizim Yaptığımız Şey Sistem Değişikliğidir”

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