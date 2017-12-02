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Ab Bakanı Çelik’ten Kılıçdaroğlu’nun Belge İddialarına İlişkin Açıklama

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Ab Bakanı Çelik’ten Kılıçdaroğlu’nun Belge İddialarına İlişkin Açıklama
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Otomatiğe bağlanmış gibi: Birileri Türkiye'ye siyasal saldırı gerçekleştirirse, CHP yöneticilerinin...

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Otomatiğe bağlanmış gibi: Birileri Türkiye'ye siyasal saldırı gerçekleştirirse, CHP yöneticilerinin Türkiye'nin safında yer tutmayacağı garanti" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden Kılıçdaroğlu'nun belge iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Otomatiğe bağlanmış gibi: Birileri Türkiye'ye siyasal saldırı gerçekleştirirse, CHP yöneticilerinin Türkiye'nin safında yer tutmayacağı garanti. Sürekli Cumhuriyete vurgu yapan CHP yöneticileri, Cumhuriyetimize yapılan her dış saldırıda, anında saldırganlarla müttefik oluyor. Bu yöneticilerin zihniyetini Türkiye hak etmiyor, siyaset hak etmiyor, CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız hak etmiyor. Türkiye ile başkaları arasındaki hiçbir krizde, Türkiye'den yana olmamış bir yönetici zihniyeti bu" ifadelerini kullandı.

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