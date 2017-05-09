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Ab Bakanı Ve Başmüzakereci Çelik, Brüksel Ve Strazburg’da Temaslarda Bulunacak

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Ab Bakanı Ve Başmüzakereci Çelik, Brüksel Ve Strazburg’da Temaslarda Bulunacak
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi temaslarda bulunmak üzere 10-11 Mayıs tarihlerinde Brüksel ve Strazburg'a ziyaretler gerçekleştirecek.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi temaslarda bulunmak üzere 10-11 Mayıs tarihlerinde Brüksel ve Strazburg'a ziyaretler gerçekleştirecek.

Ziyaretle ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Çelik'in Brüksel'de Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini, Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ve AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

Çelik'in, Brüksel temaslarının ardından Strazburg'a geçeceği ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile çalışma yemeğinde bir araya geleceği bildirildi.

Bakan Çelik'in temaslarında Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı vurgulandı.

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