Ab Bakanı Ve Başmüzakereci Çelik Brüksel’i Ziyaret Edecek

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi toplantısına katılmak üzere 18-19...

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi toplantısına katılmak üzere 18-19 Temmuz 2017 tarihlerinde Brüksel'i ziyaret edecek.

AB Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çelik, ziyaret sırasında Türkiye'den ve AB'den sivil toplum ve iş dünyası kuruluşlarını bir araya getiren Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi'nin 36. toplantısına katılarak, açılış konuşması yapacak.

Bakan Çelik, Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'yle de bir görüşme gerçekleştirecek.

Çelik Brüksel'de ayrıca, "Anadolu Ajansı Fotoğraflarıyla 15 Temmuz" sergisinin açılışını da yapacak.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik'in Brüksel ziyaretinde Türkiye-AB ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.