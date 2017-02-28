AB destekli enerji projesi tamamlandı

Amasya Üniversitesi'nin AB destekli projelerinden 'Üretim İçin Enerji, İstihdam İçin Mesleki Eğitim' projesi uluslararası katılımlı bir seminerle final yaptı. Kapanış toplantısına uluslararası katılım sağlandı

Amasya Üniversitesi'nin AB destekli projelerinden 'Üretim İçin Enerji, İstihdam İçin Mesleki Eğitim' projesi uluslararası katılımlı bir seminerle final yaptı. Teknoloji Fakültesi konferans salonunda düzenlenen seminerde, Romanya “1 Decembrie 1918” University of AlbaIulia’dan Prof. Dr. Adrian Tulbur; Bosch, Continental ve Miele firmalarıyla üniversiteleri arasında gerçekleştirilen uygulamalı eğitimler, işbaşı eğitimleri vestaj programları hakkında bilgi verdi.

ULUSLARARASI KATILIM OLDU

Yine aynı üniversiteden Doç. Dr. Manuella Kadar, yürüttükleri ulusal ve uluslararası projeler, öğrenci değişim programları ile Amasya Üniversitesi ve AlbaIulia Üniversiteleri arasındaki işbirliği olanaklarını anlattı. Almanya’da faaliyet gösteren WhatPeak Firması Yönetim Kurulu Başkanı ve Yenilenebilir Enerji Uzmanı Murat Çataklı ise, güneş ve rüzgâr enerjisi sistemlerinde bakanlık tarafından yeni kabul edilen öztüketim yönetmelikleri ve teknolojileri konusunda detaylı bilgi sundu. Çataklı yönetim kurulu başkanı olduğu WhatPeak firması ile Çataklı Enerji Firmalarının sektörde lisanslı eğitim ve bakım-onarım yetiştiren akredite kuruluş olmaları konularından bahsetti. Seminer programı katılımcılara sertifika töreniyle son buldu.

Ferhat LAP / AMASYA