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Ab Destekli Projede Mülakatlar Tamamlanıyor

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Ab Destekli Projede Mülakatlar Tamamlanıyor
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AB destekli projeleri bölgedeki dezavantajlı olan kadınların kendilerini geliştirmesi; sosyal hayatın ve çalışma...

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AB destekli projeleri bölgedeki dezavantajlı olan kadınların kendilerini geliştirmesi; sosyal hayatın ve çalışma hayatının içinde yer almaları için başlattıklarını söyledi.

Mamak Belediyesi AB destekli hazırladığı, "Mamak'ta Dezavantajlı Kadınların Mesleki Gelişimlerinin Sağlanması ve Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Farkındalığın Arttırılması" projesinde çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında verilecek olan, Evde Çocuk Bakım Eğitimini almak üzere müracaat eden 500 başvuru değerlendirildi. İdari kontrol, ön değerlendirme ve yapılan puanlama sonrasında mülakatla belirlenecek 120 kadın 6 ay sürecek Evde Çocuk Bakım Mesleki Eğitimi alma hakkı kazanacak. İçinde bulunduğumuz şubat ayı itibariyle başlaması hedeflenen eğitimlerle birlikte 120 kadın eğitim dönemi boyunca dijital okuryazarlık, güzel konuşma ve diksiyon, etkili iletişim, kişisel gelişim seminerleri gibi eğitimler alacak. Projeye ilişkin konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bölgemizde dezavantajlı olan kadınlarımızın kendilerini geliştirmesi; sosyal hayatın ve çalışma hayatının içinde yer alması için bu projeleri başlattık. Ülke olarak AB'ye verdiğimiz ödenekler yine bu projelerle Türkiye'ye dönmesini sağlamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Projede her ayrıntı düşünüldü"

Proje kapsamında eğitim almaya hak kazanan 120 kadın eğitimler sonrasında MEB onaylı sertifika alacak. Ayrıca devam zorunluluğunun bulunduğu eğitimlere katılan kursiyerlere harçlık ödenecek. 25-45 yaş aralığında bulunan kadınların başvurabildiği proje kapsamında çocuğu olan kursiyerlerin çocuklarına eğitim süresince kreş de ayarlanacak. Kursiyerlerin meslek sahibi olmasının hedeflendiği projenin hedefinde ise en dezavantajlı kadınlar bulunuyor. Başvurular arasında öncelik ilkokul mezunu, sosyal, kültürel, ekonomik olarak dezavantajlı durumda bulunan kadınlara tanınıyor. Eğitimler sonrasında da hazırlanacak web portalı ile potansiyel işverenle kadınların iş bulmasına aracılık edilecek.

Ab Destekli Projede Mülakatlar Tamamlanıyor

Ab Destekli Projede Mülakatlar Tamamlanıyor

Ab Destekli Projede Mülakatlar Tamamlanıyor

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