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Ab, Kendi Imf’sini Kuracak

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Ab, Kendi Imf’sini Kuracak
BRÜKSEL (İHA) – Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin ekonomik kurtarma programlarını yönetecek Avrupa Para Fonu (EMF) kurulmasını teklif etti.

BRÜKSEL (İHA) – Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin ekonomik kurtarma programlarını yönetecek Avrupa Para Fonu (EMF) kurulmasını teklif etti. Avrupa'da ekonomik ve parasal birliğin güçlendirilmesini amaçlayan AB Komisyonu, EMF'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi faaliyet göstereceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile komisyon üyelerinden Günther Oettinger ve Pierre Moskovici, Ekonomik ve Parasal Birliğin tamamlanmasına yönelik ilave edilen adımlar konusunda önerilerini açıkladı. Brüksel'deki Avrupa Birliği'nin Berlaymont binasında düzenlenen basına açık toplantıda, 2019 yılı itibariyle, ekonomik açıdan zor duruma düşecek Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin başvurabileceği bir Avrupa Para Fonu oluşturulması önerildi.

Basın toplantısında, Avrupa Parlamentosu ile Konseyin, kendi IMF'si olarak lanse edilen Avrupa Para Fonu konusundaki teklifin, 2019 yılının ortalarında onaylanması gerektiği belirtilirken, Avrupa Para Fonu'nun Avro bölgesine birçok konuda yeni reformlar getireceği iddia edildi.

Komisyon Üyesi Pierre Moscovici, yaptığı konuşmada, AB yürütme organı, kurulması öngörülen Avrupa Para Fonu'nun AB'nin kural ve yeteneklerini sıkı sıkıya bağlı olacağını ve Avrupa Parlamentosu'ndan sorumlu bir topluluk organı haline geldiğini görmek istediğini açıkladı.

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