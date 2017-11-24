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Ab Konsey Başkanı Donald Tusk, Rusya’yı Kınadı

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Ab Konsey Başkanı Donald Tusk, Rusya’yı Kınadı
Avrupa Birliği Konsey Başkanı Donald Tusk, Rusya'yı kınayarak, "AB, Rusya'nın, Kırım'ı yasa dışı bir şekilde istila etmesini hiçbir zaman tanımayacaktır"...

Avrupa Birliği Konsey Başkanı Donald Tusk, Rusya'yı kınayarak, "AB, Rusya'nın, Kırım'ı yasa dışı bir şekilde istila etmesini hiçbir zaman tanımayacaktır" dedi.

AB Konsey Başkanı Donald Tusk, Ukrayna'da meydana gelen saldırılarda 5 askerin hayatını kaybetmesi ve 4 askerin yaralanması üzerine Rusya'yı kınadı. "Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını kınıyor ve Rusya'nın, Kırım'ı yasa dışı bir şekilde istila etmesini hiçbir zaman tanımayacaktır" diyen Tusk, Kırım'da yaşananların arkasında Rusya'da olduğunu işaret etti. Tusk, bu bölgede yaklaşık 3 yıldır süren çatışmalar yüzünden 10 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Tusk, "Rusya yanlısı ayrılıkçıların tavırları, Rusların Ukrayna'daki saldırganlıklarının trajik sonuçların yeni bir tasviridir" dedi.

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