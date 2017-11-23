Ab Konseyi Başkanı Donald Tusk, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko İle Görüştü

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko bir araya geldi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko bir araya geldi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, "Doğu Ortaklığı Zirvesi" öncesindeki hazırlıkları görüşmek üzere bir araya geldi. Yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek 5'inci Doğu Ortaklık Zirvesine AB Konsey Başkanı Donald Tusk, AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ile bazı AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile Doğu Ortaklık ülkelerini temsil eden; Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moldova Başbakanı Pavel Filip, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey katılacak.