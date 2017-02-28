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Ab Konsolos Temsilcileri Kgd’yi Ziyaret Etti

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Ab Konsolos Temsilcileri Kgd’yi Ziyaret Etti
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg Konsolosluğu temsilcileri Karaelmas Gazeteciler Derneği'ni (KGD) ziyaret...

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg Konsolosluğu temsilcileri Karaelmas Gazeteciler Derneği'ni (KGD) ziyaret ettiler.

Almanya Başkonsolosluğu Başkatibi Wenke Dapyab, Hollanda Başkonsolosluğu Başkatibi Erik Van Oudheusden, Fransa Başkonsolosluğu Başkatibi Nicolas Broutin, Luksemburg Konsolosluğu Müsteşar Virginie Arslan, İngiltere Büyükelçiliği İkinci Katibi Alfred Le Prevost ve tercümanları Jale İnoloz'un katıldığı ziyarette KGD Başkanı Osman Sav, Başkan Vekili Mustafa Emen ve Başkan Yardımcısı Çetin Özdemir hazır bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişin yapıldığı ziyarette konukların Zonguldak ve bölge ile ilgili sorduğu sorulara Başkan Osman Sav ve yöneticiler tarafından açıklık getirildi. Aynı şekilde dernek yöneticilerinin merak edip sorduğu sorulara da temsilcilerin verdiği cevaplar tercüman tarafından Türkçeye çevrildi. Güzel ve samimi bir ortamda geçen ziyarette yabancı konuklar kendilerine gösterilen ilgi ve alakaya teşekkür ederek ayrıldılar.

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