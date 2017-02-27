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Ab Konsoloslarından Gmis’e Ziyaret

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Ab Konsoloslarından Gmis’e Ziyaret
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg Konsolosluğu temsilcileri 27 Şubat 2017 tarihinde Genel Maden İşçileri...

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg Konsolosluğu temsilcileri 27 Şubat 2017 tarihinde Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Ahmet Demirci ile görüştüler.

Almanya Başkonsolosluğu Başkatibi Wenke Dapyab, Hollanda Başkonsolosluğu Başkatibi Erik Van Oudheusden, Fransa Başkonsolosluğu Başkatibi Nicolas Broutin, Luksemburg Konsolosluğu Müsteşar Virginie Arslan, İngiltere Büyükelçiliği İkinci Katibi Alfred Le Prevost ve tercümanları Jale İnoloz'un katıldığı ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, GMİS Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri Kahraman Kabasakal da hazır bulundu.

Yabancı konuklar GMİS Genel Başkanı Demirci'den Zonguldak'ta yaşanan büyük maden faciaları, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) bugünkü durumu, özel madencilik işletmelerinin durumu ve çalışma düzenleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği, sendikalaşma konularındaki tutumları hakkında bilgiler aldılar.

Ziyaret sonunda konuklarla birlikte toplu fotoğraf çektirilirken, ziyaret anısına Zonguldak'ın sembolü madenci heykeli hediye edildi.

Ab Konsoloslarından Gmis’e Ziyaret

Ab Konsoloslarından Gmis’e Ziyaret

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