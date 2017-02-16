Ab Türkiye Delegasyonu Poupeau’dan Başkan Karaçanta’ya Ziyaret

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

Ziyaretleri çerçevesinde Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ile görüşen Poupeau, 1,5 yıldır Türkiye'de olduğunu, özellikle iç politika işlerini takip ettiğini söyledi.

AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau, "Bu güzel şehrinize Kars'a gelmekten büyük memnuniyet duydum. Benim için yeni bir keşif Kars, ilk defa geliyorum. 1,5 yıldır Türkiye'de bulunuyorum. Özellikle iç politika işlerini takip ediyorum. Ayrı zamanda Türkiye'nin iç politikasını da takip ediyorum. Duyduğum kadarıyla Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu aktif hale gelecekmiş. Yakın bir zamanda dolayısıyla başka vesilelerle yine buraya gelmek mümkün olacak. Kars nüfusu çeşitli, renkli, Türkiye'nin genelini temsil eden nitelikte gördüğüm kadarıyla, bu çerçevede Ermeni mirası ile ilgili konuları da takip ediyorum. Bunun için Ani'ye de gideceğim" dedi.

Kendilerini Kars'a ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Murtaza Karaçanta, "BTK Demiryolu projemiz tamamlanmak üzere Allah nasip eder ise Nisan ayında büyük bir olasıklala test sürüşleri başlayacak. O süreçte de kendisini burada görmek isterim. Kars Türkiye'nin minyatürü öyle diyelim. Dolayısıyla Kars'ı gezip görmeyen, Türkiye'yi gezdim gördüm dememeli. Kars çok önemli bir yer, tabi ki bu güzellikler içerinde turizmde çok önemli bir yerdeyiz. Bunun başında da özellikle kültür turizmimiz bakımından Ani çok önemlidir bizim için aynı zamanda kış turizmi bakımından da Sarıkamış'ımız çok önemlidir. Aynı zamanda bunlarla birlikte birde inanç turizmimiz var. Dolayısıyla Kars dediğimiz zaman bütün akla gelmelidir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau ile Başkan Murtaza Karaçanta, Kars'ı konuştu.

Ziyaret sonrasında Başkan Murtaza Karaçanta, AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Müsteşarı Vincent Guillaume Poupeau'ya Kars Kalesi'nin minyatürünü hediye etti. Karaçanta, Guillaume ile bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.