Ab Uyum Komisyonu Başkanı Gülpinar Tiflis’de

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AB ve Ortakları: Daha güçlü bir birlik adına çeşitlilik konferansına katılmak üzere...

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AB ve Ortakları: Daha güçlü bir birlik adına çeşitlilik konferansına katılmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AB ve Ortakları: Daha güçlü bir birlik adına çeşitlilik konferansına katılmak üzere Gürcistan'a geldi. Başkent Tiflis'te gerçekleşen konferansa 17 ülkeden temsilciler katıldı.