Ab Uyum Komisyonu Başkanı Gülpinar Tiflis’de

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AB ve Ortakları: Daha güçlü bir birlik adına çeşitlilik konferansına katılmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e geldi.
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AB ve Ortakları: Daha güçlü bir birlik adına çeşitlilik konferansına katılmak üzere Gürcistan'a geldi. Başkent Tiflis'te gerçekleşen konferansa 17 ülkeden temsilciler katıldı.
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