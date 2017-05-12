Abbas, Filistin Konusunda Rusya’dan Aktif Rol Oynamasını Bekliyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ın Filistin sorununun çözümünde Rusya'nın aktif rol oynamasını beklediğini...

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ın Filistin sorununun çözümünde Rusya'nın aktif rol oynamasını beklediğini belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ın Rusya'ya Filistin sorununun siyasi çözümünde aktif rol oynayacağını umut ettiğini ifade ettiğini kaydetti. Maliki, görüşmenin Filistin Cumhurbaşkanının Washington ziyaretinden sonra gerçekleştiğini belirtti. Moskova ve Washington'dan siyasi çözümde aynı rolü oynamasını beklediklerini ifade eden Maliki, Mahmut Abbas'ın Putin ile görüşmesinde, "Rusya'dan aktif ve önemli bir rol oynamasını, Filistin probleminde bizi desteklemenizi istiyoruz" ifadelerini kullandığını söyledi.